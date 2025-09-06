UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Посол Німеччини в Україні залишає посаду: він очолить розвідку ФРН

Фото: Мартін Єгер (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що покидає свою посаду. Він очолить німецьку розвідку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у своєму відеозверненні, яке опублікувало посольство ФРН у Києві.

"Після двох інтенсивних і насичених років мій час на посаді посла Німеччини в Україні сьогодні добігає кінця. Для мене було честю представляти свою країну тут, в Україні, у цей особливий час. Україна глибоко вразила мене її людьми, їхньою відвагою, рішучістю та непохитною вірою в хороше майбутнє", - сказав Єгер.

Він також висловив подяку всім, хто "був з ним на шляху", і зазначив, що Німеччина "твердо стоїть" на боці України.

"Друзі стоять пліч-о-пліч", - додав він українською.

За даними ЗМІ. наступник Єгера прибуде до Києва у середині вересня - ним стане Хайко Томс.

"Я залишаю Україну як посол, але залишаюся тісно пов'язаним із цією країною", - наголосив Єгер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дипломатичні відносини