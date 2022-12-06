Посол в Німеччині: Україні не потрібні посередники, їй потрібні союзники

"Війну не можна просто закінчити, її потрібно виграти. Миру не досягти через умиротворення, його треба завоювати.", - написав Макеєв.

Посол підкреслив, що демократичні цінності України без обговорення потрібно захищати. Макеєв також заявив, що Україні, яка бореться за свою територіальну цілісність та суверенітет потрібна підтримка союзників.

"Україні не потрібні посередники, їй потрібні союзники", - наголосив він.