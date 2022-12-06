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Посол в Німеччині: Україні не потрібні посередники, їй потрібні союзники

Фото: посол України в Німеччині, Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: РБК-Україна

Україні потрібні не посередники, а союзники, бо війну з Росією не можна завершити умиротворенням агресора.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

"Війну не можна просто закінчити, її потрібно виграти. Миру не досягти через умиротворення, його треба завоювати.", - написав Макеєв.

Посол підкреслив, що демократичні цінності України без обговорення потрібно захищати. Макеєв також заявив, що Україні, яка бореться за свою територіальну цілісність та суверенітет потрібна підтримка союзників.

"Україні не потрібні посередники, їй потрібні союзники", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому, на його думку, Росія потребуватиме гарантій безпеки.

В Німеччині з подивом і переважно несприйняттям відреагували на слова президента Франції щодо надання Росії "гарантій безпеки".

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