Посол в Германии: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

"Войну нельзя просто закончить, ее нужно выиграть. Мира не достичь через умиротворение, его нужно завоевать", - написал Макеев.

Посол подчеркнул, что демократические ценности Украины без обсуждения следует защищать. Макеев также заявил, что Украине, которая борется за свою территориальную целостность и суверенитет, нужна поддержка союзников.

"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – подчеркнул он.