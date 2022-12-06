RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол в Германии: Украине не нужны посредники, ей нужны союзники

Фото: посол Украины в Германии, Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: РБК-Украина

Украине нужны не посредники, а союзники, потому что войну с Россией нельзя завершить умиротворением агрессора.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Войну нельзя просто закончить, ее нужно выиграть. Мира не достичь через умиротворение, его нужно завоевать", - написал Макеев.

Посол подчеркнул, что демократические ценности Украины без обсуждения следует защищать. Макеев также заявил, что Украине, которая борется за свою территориальную целостность и суверенитет, нужна поддержка союзников.

"Украине не нужны посредники, ей нужны союзники", – подчеркнул он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война в Украине должна закончиться за столом переговоров . При этом, по его мнению, Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

В Германии с удивлением и преимущественно неприятием отреагировали на слова президента Франции о предоставлении России "гарантий безопасности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАлексей МакеевВойна России против Украины