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Посол Німеччини про ракети Taurus Україні: зараз постачання не буде

Четвер 19 жовтня 2023 18:24
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Посол Німеччини про ракети Taurus Україні: зараз постачання не буде Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини зараз не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, Німеччина вже поінформувала про своє рішення українську сторону.

"Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу", - заявив дипломат.

Єгер додав, що нещодавно також з'явилася інформація про підготовку нового пакета допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 млрд доларів.

"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США, - є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", - заявив посол.

Ракети Taurus для України.

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями на відстані до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

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