UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол Німеччини очікує, що у квітні в Україні буде "досить серйозна" кількість танків

Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Перші західні таки від Німеччини надійдуть в Україну вже у березні, в цей час також заплановані постачання з Іспанії. Тому не виключено, що в українців у квітні буде досить така серйозна кількість танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми вже повідомили про те, що наші перші танки будуть наприкінці березня. Ваші військові зараз навчаються на них. Ми бачимо картинки з полігону в Німеччині", - сказала вона.

Посол також звернула увагу, що українська сторона також у цей проміжок часу має отримати танки і від іспанців.

"...Іспанія теж згодна. Вони повідомили, що їхні танки будуть наприкінці березня. Мені здається, що у квітні буде вже досить така серйозна кількість", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Додамо, вчора глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки вже з підготовленими екіпажами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БерлинВійськова допомога