Посол Нідерландів назвав пріоритет в допомозі Україні та скільки коштів ще виділять

Нідерланди виділили Україні 3,8 млрд євро та планують надати ще 6 млрд євро. Приорітетним напрямком у допомозі для Амстердама є енергетика.
Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб - морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою.
"Справді, наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще 6 млрд євро. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли", - каже посол.
При цьому, як наголошує Дорхаут, для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні.
"Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - констатував дипломат.
Про те, що Нідерланди планують виділити ще понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні, повідомлялося ще в жовтні. Тоді міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявляв, що скорочення підтримки не буде.
До того ж у середині жовтня стало відомо, що Нідерланди виділять на військову допомогу Україні ще 271 млн євро. Вони будуть витрачені на артилерійські снаряди.
А вже на початку грудня Нідерланди вирішили виділити 22 млн євро допомоги Україні. Кошти будуть спрямовані, зокрема, на зміцнення системи ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.