Посол Нидерландов назвал приоритет в помощи Украине и сколько средств еще выделят

По его словам, в течение последних трех лет Нидерланды поддерживают Украину различными способами - морально, гуманитарной помощью, помощью в восстановлении, экономической, а также военной помощью.

"Действительно, сейчас уже поступило 3,8 млрд евро, но в планах еще 6 млрд евро. Таким образом, Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи, из которых почти четыре уже поступили", - говорит посол.

При этом, как отмечает Дорхаут, для Нидерландов энергетика является одним из приоритетов в помощи Украине.

"Мы уже много сделали для вашей поддержки страны, и мы постоянно ищем новые возможности. Коллеги постоянно на связи с украинской стороной, чтобы понять, как еще мы можем помочь Украине пережить эту зиму", - констатировал дипломат.