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Посол назвал главные направления сотрудничества Украины и США

Автор: Милан Лелич

Действующий посол Украины в США Владимир Ельченко назвал главные направления сотрудничества Украины и США. Речь идет о военном и экономическом сотрудничестве.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной".

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Он рассказал о военно-техническом сотрудничестве. В военном бюджете США на текущий год заложено 275 миллионов долларов на помощь Украине - на 25 миллионов больше, чем в прошлом.

Также речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

"Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением", - отметил Ельченко.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда Украина назначит нового посла в Соединенных Штатах Америки. По его словам, этот вопрос уже на финальном этапе.

Ранее сообщалось, что дипломатическое представительство в США может возглавить Оксана Маркарова. Кандидатуру бывшего министра финансов предложил глава МИД Кулеба.

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