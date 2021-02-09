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Посол назвав головні напрями співробітництва України та США

Автор: Мілан Лєліч

Діючий посол України в США Володимир Єльченко назвав головні напрями співробітництва України та США. Мова йде про військове та економічне співробітництво.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною".

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Він розповів про військово-технічне співробітництво. У військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - на 25 мільйонів більше, ніж торік.

Також йдеться про торговельно-економічне співробітництво та політичну підтримку в питаннях деокупації українських територій і просування в НАТО.

"Звичайно, ми розуміємо, що Україні не варто сприймати як належне позитивне ставлення нової адміністрації США. Це повинна бути дорога з двостороннім рухом", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна призначить нового посла в Сполучених Штатах Америки. За його словами, це питання вже на фінальному етапі.

Раніше повідомлялося, що дипломатичне представництво в США може очолити Оксана Маркарова. Кандидатуру колишнього міністра фінансів запропонував голова МЗС Кулеба.

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