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Посол Макєєв про повільний контрнаступ ЗСУ: причина - нерішуча військова підтримка Заходу

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Однією з причин нинішніх труднощів контрнаступу Збройних сил України є нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів.

Про це заявив посол України у Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.

"Росія мала час вибудувати барикади", - заявив він, говорячи про причини повільного контрнаступу ЗСУ. 

При цьому нерішуча військова підтримка з боку західних країн також є однією з причин повільного контрнаступу. 

 "Дуже багато часу пішло на підготовку та оснащення українських бригад, бригад наступу".

За словами Макєєва, у цих бригадах зараз багато західної зброї та боєприпасів.

Посол також згадав про дебати, що тривають у Німеччині, з приводу поставок бронетранспортерів і зенітних установок.

Контрнаступ ЗСУ

Цього літа Сили оборони розпочали наступальні дії на півдні України. ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці увійшли до населеного пункту Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Також ЗСУ продовжують наступ на флангах під Бахмутом. Як зазначає військове командування, там також є успіхи.

Більше про головні події на фронті і про прорив, що готується - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Алексей МакеевКонтрнаступ ЗСУВійна Росії проти України