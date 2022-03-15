UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Посол Китая в Украине встретился с руководством Львовской области, заверив в добрых намерениях

Автор: Артем Горовенко

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжун заверил, что Китай и в дальнейшем будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram-канале.

"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который выбрали украинцы, потому что право на самоопределение - суверенное для каждого народа. Также гость обратил внимание на то, что сила нашего народа - в единстве", - отметил Козицкий.

Глава ОВА напомнил, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Китаем, и партнерство с КНР стало стратегическим. С начала военного наступления России Китай передал две партии гуманитарной помощи для Украины, ожидается третья.

"Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается немало стран. Надеемся, что по просьбе нашего врага о помощи Китай не поведется", - добавил Козицкий.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЛьвовская область