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Посол Китаю в Україні зустрівся з керівництвом Львівської області, запевнивши у добрих намірах

Автор: Артем Горовенко

Надзвичайний і повноважний посол Китайської народної республіки в Україні Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram-каналі.

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення - суверенне для кожного народу. Також гість звернув увагу на те, що сила нашого народу - у єдності", - зазначив Козицький.

Голова ОВА нагадав, що цьогоріч виповнюється 30 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм, і партнерство з КНР стало стратегічним. З початку військового наступу Росії Китай передав дві партії гуманітарної допомоги для України, очікується третя.

"Нинішній Китай є великою силою у світі, на нього озирається чимало країн. Сподіваємося, що на прохання нашого ворога про поміч Китай не поведеться", - додав Козицький.

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КитайЛьвівська область