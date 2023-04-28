Посол Ізраїлю відреагував на ракетний удар по Україні: ми розділяємо біль

"Ми розділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми з України у цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них в Умані, де розташовані особливі релігійні та культурні значення для євреїв усього світу", - написав він.

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Зазначимо, що щоосені до Умані, де знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана прибувають хасиди з усього світу.

Нагадаємо, цієї ночі військ РФ здійснили масований обстріл України. Ворог випустив 23 крилаті ракети, з яких 21 вдалося збити.

Найбільші руйнування та втрати в Умані, де у багатоповерхівку влучила ракета. Там досі продовжується розбір завалів. За останніми даними, відомо про загиблих 17 людей, ще 18 отримали поранення.

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