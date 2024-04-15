Посол Ізраїлю у Великій Британії попередила, що Іран "без вагань атакує Лондон"
Посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі попередила, що Іран без вагань, може нападе на Лондон. Також вона запевнила, що уряд Ізраїлю хоче "стримування", а не помсти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Хотовелі в ефірі радіо LBC.
Пані Хотовелі закликала союзників допомогти стримувати Іран.
"Ніхто не хоче, щоб цю країну атакували ракетами, безпілотниками – ті ж безпілотники завдають шкоди Україні тими ж іранськими безпілотниками. Ми повинні переконатися, що наша країна не буде паралізована. Країна була паралізована в суботу ввечері… люди спали в бомбосховищах. Це не спосіб функціонування сучасної країни", - додала посол..
За словами Хотовелі, Сполучене Королівство також може стати мішенню Ірану, якщо країну не вдасться стримати після нападу на Ізраїль.
"Ви бачили це в Україні… вони без вагань зроблять це і тут. Тому ми не хочемо цього бачити, нам потрібно переконатися, що їх стримують", пояснила вона.
Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі
Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.
Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.
Атака Ірану на Ізраїль
Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив сотні дронів, балістичних та крилатих ракет по Ізраїлю. Так країна "відповіла" на удар ЦАХАЛу по її консульству у Сирії, внаслідок якого було ліквідовано високопоставленого генерала.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, окрім як відповісти на масовану атаку Ірану.
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