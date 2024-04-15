Посол Ізраїлю у Великій Британії попередила, що Іран "без вагань атакує Лондон"

Посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі попередила, що Іран без вагань, може нападе на Лондон. Також вона запевнила, що уряд Ізраїлю хоче "стримування", а не помсти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Хотовелі в ефірі радіо LBC .

Пані Хотовелі закликала союзників допомогти стримувати Іран.

"Ніхто не хоче, щоб цю країну атакували ракетами, безпілотниками – ті ж безпілотники завдають шкоди Україні тими ж іранськими безпілотниками. М и повинні переконатися, що наша країна не буде паралізована. Країна була паралізована в суботу ввечері… люди спали в бомбосховищах. Це не спосіб функціонування сучасної країни", - додала посол..

За словами Хотовелі, Сполучене Королівство також може стати мішенню Ірану, якщо країну не вдасться стримати після нападу на Ізраїль.