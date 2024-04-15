Посол Израиля в Великобритании предупредила, что Иран "без колебаний атакует Лондон"

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели предупредила, что Иран без колебаний может нападать на Лондон. Также она заверила, что правительство Израиля хочет "сдерживания", а не мести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хотовеля в эфире радио LBC .

Госпожа Хотовели призвала союзников помочь сдерживать Иран.

"Никто не хочет, чтобы эту страну атаковали ракетами, беспилотниками – те же беспилотники наносят ущерб Украине теми же иранскими беспилотниками. Мы должны убедиться, что наша страна не будет парализована. Страна была парализована в субботу вечером… люди спали в бомбоубежищах. Это не способ функционирования современной страны", - добавила посол.

По словам Хотовели, Соединенное Королевство может стать мишенью Ирана, если страну не удастся сдержать после нападения на Израиль.