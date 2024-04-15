Посол Израиля в Великобритании предупредила, что Иран "без колебаний атакует Лондон"
Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели предупредила, что Иран без колебаний может нападать на Лондон. Также она заверила, что правительство Израиля хочет "сдерживания", а не мести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хотовеля в эфире радио LBC.
Госпожа Хотовели призвала союзников помочь сдерживать Иран.
"Никто не хочет, чтобы эту страну атаковали ракетами, беспилотниками – те же беспилотники наносят ущерб Украине теми же иранскими беспилотниками. Мы должны убедиться, что наша страна не будет парализована. Страна была парализована в субботу вечером… люди спали в бомбоубежищах. Это не способ функционирования современной страны", - добавила посол.
По словам Хотовели, Соединенное Королевство может стать мишенью Ирана, если страну не удастся сдержать после нападения на Израиль.
"Вы видели это в Украине… они без колебаний сделают это и здесь. Поэтому мы не хотим этого видеть, нам нужно убедиться, что они сдерживаются", пояснила она.
Великобритания сбила иранские беспилотники в Израиле
Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.
Премьер-министр Великобритании подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.
Атака Ирана на Израиль
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по Израилю. Так страна "ответила" на удар ЦАХАЛа по ее консульству в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный генерал.
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить на массированную атаку Ирана.
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