Посол Ізраїлю розкритикував ідею Німеччини щодо контролю ООН над Сектором Газа

Посол Ізраїлю у Сполучених Штатах Америки (США) Міхаель Херцог критично висловився про недавню пропозицію Німеччини щодо взяття Організацією Об'єднаних Націй (ООН) під контроль Сектору Газа після закінчення бойових дій у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Я не впевнений, що модель ООН - найкраща модель, тому що ми не маємо хорошого досвіду роботи з силами ООН", - зазначив дипломат.

Також ізраїльський посол додав, що це "дуже політична ситуація, ми це все розуміємо".

Крім того, заявив Херцог, ізраїльській стороні потрібні "ефективні сили" на місцях, які зможуть боротися з терористичною організацією ХАМАС та їхньою інфраструктурою.

Дипломат натомість підтримує ідею прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про контроль над анклавом протягом "невизначеного періоду часу", хоча проти цього виступають багато офіційних осіб США та Європейського союзу.

Коментуючи побоювання країн Заходу щодо подальшого контролю Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) над Сектором Газа, Херцог сказав, що, на його думку, метою прем'єра "було не те, щоб ми окупували Газу... а, скоріше, те, що протягом невизначеного періоду часу нам все одно доведеться націлюватися на терористів у Секторі Газа”.

Так, посол повторив думку Нетаньяху про те, що "навіть після того, як ми завершимо нинішню фазу наших операцій, все ще залишиться військова інфраструктура та терористи, з якими доведеться мати справу".

"І протягом невизначеного періоду часу Ізраїлю доведеться продовжувати проводити операції у Секторі Газа. Але ми відкриті для участі інших сил, регіональних чи міжнародних", - зазначив він.

Також дипломат виключив припинення вогню та наголосив, що це "просто призведе до наступної війни".

Що передувало

Напередодні в пресі з'явилася інформація про пропозицію Німеччини, щоб ООН взяла під свій контроль Сектор Газа, щойно закінчиться війна Ізраїлю проти ХАМАСу.

За даними видання Politico, пропозиція Берліна датована 21 жовтня, тобто до рішення Ізраїлю розпочати другу фазу своєї військової операції у регіоні.

Так, пропонуються п'ять різних сценаріїв майбутнього Сектору Газа, включаючи повторний контроль над анклавом Ізраїлем і взяття під контроль або Палестинською автономією, або Єгиптом.

Наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Газа

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю, вбиваючи та беручи до заручників військових та цивільних жителів. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив початок проведення третьої фази військової операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.