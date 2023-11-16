Посол Израиля раскритиковал идею Германии о контроле ООН над Сектором Газа

Посол Израиля в Соединенных Штатах Америки (США) Михаэль Херцог критически высказался о недавнем предложении Германии относительно взятия Организацией Объединенных Наций (ООН) под контроль Сектора Газа после окончания боевых действий в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Я не уверен, что модель ООН - лучшая модель, потому что у нас нет хорошего опыта работы с силами ООН", - отметил дипломат.

Также израильский посол добавил, что это "очень политическая ситуация, мы все это понимаем".

Кроме того, завил Херцог, израильской стороне нужны "эффективные силы" на местах, которые смогут бороться с террористической организацией ХАМАС и их инфраструктурой.

Дипломат вместо этого поддерживает идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о контроле над анклавом в течение "неопределенного периода времени", хотя против этого выступают многие официальные лица США и Европейском союзе.

Комментируя опасения стран Запада по поводу дальнейшего контроля Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) над Сектором Газа, Херцог сказал, что по его мнению, целью премьера "было не то, чтобы мы оккупировали Газу... а, скорее, то, что в течение неопределенного периода времени нам все равно придется нацеливаться на террористов в Секторе Газа".

Так, посол повторил точку зрения Нетаньяху о том, что "даже после того, как мы завершим нынешнюю фазу наших операций, все еще останется военная инфраструктура и террористы, с которыми придется иметь дело".

"И в течение неопределенного периода времени Израилю придется продолжать проводить операции в Секторе Газа. Но мы открыты для участия других сил, региональных или международных", - отметил он.

Также дипломат исключил прекращение огня и подчеркнул, что это "просто приведет к следующей войне".

Что предшествовало

Накануне в прессе появилась информация о предложении Германии, чтобы ООН взяла под свой контроль Сектор Газа, как только закончится война Израиля против ХАМАСа.

По данным издания Politico, предложение Берлина датировано 21 октября, то есть до решения Израиля начать вторую фазу своей военной операции в регионе.

Так, предлагаются пять различных сценариев будущего для Сектора Газа, включая повторный контроль над анклавом Израилем и взятие под контроль либо Палестинской автономией, либо Египтом.

Наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа

Напомним, в начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль, убивая и беря в заложники военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.