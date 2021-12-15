Посол Ізраїлю в Україні: за 30 років стосунки між двома державами стали сімейними

За 30 років існування дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем український та єврейський народи збудували унікальні стосунки.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський під час третього Kyiv Jewish Forum .

"Нам вдалося вийти на високий рівень відносин, які я б охарактеризував як сімейний тип відносин: дуже тісні, близькі стосунки між лідерами наших країн, між бізнес-спільнотами, політиками і, що найважливіше, між двома народами", - заявив посол.

В Ізраїлі проживає близько півмільйона колишніх громадян Україні, а в Україні існує дуже активна єврейська спільнота, і вони разом допомагають будувати мости між державами.

Бродський зауважив, що перебуває в Україні лише 4 місяці, але за цей період відбулось багато значних подій.

"30 тисяч паломників з Ізраїлю приїхали до Умані помолитися на могилі Раббі Нахмана. Ми мали справу з обмеженнями, пов’язаними з коронавірусом - як з українського, так і з ізраїльського боку. Лише завдяки синергії двох країн, поліції двох країн і сил безпеки нам вдалося провести все гладко", - розповів посол Ізраїлю.

Ще однією важливою подією були 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру. Україну з державним візитом відвідав Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, для якого це був перший закордонний візит в якості Президента.

"Далі стався візит міністра оборони України Олексія Резнікова до Ізраїлю. Дуже плідний візит. Потім у нас відбулися святкування Хануки по всій країні в усіх великих містах України. Отже, як бачите, наш двосторонній порядок денний насичений, і я вірю, що наступний рік теж буде цікавим", - заявив Бродський.

Зокрема, обговорюється можливість візиту президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю, а також прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета до України.