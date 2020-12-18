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Посол Германии не видит у россиян политической воли закончить войну с Украиной

Автор: РБК-Украина

Посол Германии Анка Фельдгузен считает, что процесс завершения войны на Донбассе зависит от политической воли россиян. Германия продолжит помогать Украине в улучшении гуманитарной ситуации и завершении войны.

Об этом она сказала в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Сейчас мы не видим такой политической воли (у РФ - ред.). Но мы, Германия, будем продолжать делать небольшие шаги, то, что будет возможно, в основном для того, чтобы минимизировать гуманитарные последствия на востоке и, наконец, чтобы положить конец этой войне", - отметила Фельдгузен.

Она добавила, что Германия была одним из неизменных партнеров Украины в попытках положить конец войне - и в формате "нормандской четверки", и в рамках минского процесса. Германия, по словам посла, продолжит прилагать усилия в этом направлении и в 2021 году.

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"Как мы видели, нам не удалось достичь имплементации некоторых решений парижского саммита. Было открыто два новых КПВВ с украинской стороны, но, к сожалению, они не открылись с другой стороны. И это вопросы, над которыми мы должны работать", - сказала Фельдгузен.

Напомним, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции отметил, что перспективы развития российско-украинских отношений в значительной степени зависят от украинской власти.

РБК-Украина писало, что, по словам представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, поддержав предложенный боевиками план по Донбассу, россияне фактически признали свое непосредственное участие в войне на востоке Украины.

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