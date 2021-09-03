Посол Германии рассказала, почему Меркель не посетила Крымскую платформу

"Она (Меркель, - ред.) действительно решила, что лучше быть за день до того, показать, что она все же об этом знает, она послала своего министра иностранных дел (Гайко Мааса, - ред.), который, к сожалению, из-за Афганистан не смог приехать", - рассказала посол.

По ее словам, 22 августа Зеленский и Меркель провели более длительные переговоры, чем они могли бы быть в день проведения саммита Крымской платформы.

"Наоборот, эти разговоры были гораздо длиннее, чем они могли бы быть 23 августа, в день саммита Крымской платформы. Потому что в этот день у президента (Зеленского, - ред.) было очень много гостей, поэтому было очень важно, чтобы он уделил немного времени каждому. С Ангелой Меркель в воскресенье (22 августа. — Авт.) он имел очень долгий разговор тет-а-тет, почти час, и еще полтора часа вместе с делегациями за обедом", сказала Фельдгузен.