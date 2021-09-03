ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Германии рассказала, почему Меркель не посетила Крымскую платформу

Новина українською →
Украина, Пятница 03 сентября 2021 10:52
Посол Германии рассказала, почему Меркель не посетила Крымскую платформу Фото: Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине (girl2leader.org.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Посол Германия в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему канцлер Ангела Меркель не посетила саммит Крымской платформы, который прошел 23 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью посла в интервью ТСН.

"Она (Меркель, - ред.) действительно решила, что лучше быть за день до того, показать, что она все же об этом знает, она послала своего министра иностранных дел (Гайко Мааса, - ред.), который, к сожалению, из-за Афганистан не смог приехать", - рассказала посол.

По ее словам, 22 августа Зеленский и Меркель провели более длительные переговоры, чем они могли бы быть в день проведения саммита Крымской платформы.

"Наоборот, эти разговоры были гораздо длиннее, чем они могли бы быть 23 августа, в день саммита Крымской платформы. Потому что в этот день у президента (Зеленского, - ред.) было очень много гостей, поэтому было очень важно, чтобы он уделил немного времени каждому. С Ангелой Меркель в воскресенье (22 августа. — Авт.) он имел очень долгий разговор тет-а-тет, почти час, и еще полтора часа вместе с делегациями за обедом", сказала Фельдгузен.

Напомним, что 23 августа в Киеве состоялся саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 46 стран и международных организаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Крымская платформа
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин