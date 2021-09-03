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Посол Німеччини розповіла, чому Меркель не відвідала Кримську платформу

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 10:52
Посол Німеччини розповіла, чому Меркель не відвідала Кримську платформу Фото: Анка Фельдгузен, посол Німеччини в Україні (girl2leader.org.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Посол Німеччина в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому канцлер Ангела Меркель не відвідала саміт Кримської платформи, який пройшов 23 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла в інтерв'ю ТСН.

"Вона (Меркель, - ред.) дійсно вирішила, що краще бути за день до того, показати, що вона все ж про це знає, вона послала свого міністра закордонних справ (Гайко Мааса, - ред.), який, на жаль, через Афганістан не зміг приїхати", - розповіла посол.

За її словами, 22 серпня Зеленський і Меркель провели більш тривалі переговори, ніж вони б могли бути в день проведення саміту Кримської платформи.

"Навпаки, ці розмови були набагато довшими, ніж вони могли б бути 23 серпня, в день саміту Кримської платформи. Тому що в цей день у президента (Зеленського, - ред.) було дуже багато гостей, тому було дуже важливо, щоб він приділив трохи часу кожному. З Ангелою Меркель у неділю (22 серпня. - Авт.) він мав дуже довгу розмову тет-а-тет, майже годину, і ще півтори години разом з делегаціями за обідом", сказала Фельдгузен.

Нагадаємо, що 23 серпня в Києві відбувся саміт Кримської платформи, в якому взяли участь представники 46 країн та міжнародних організацій.

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Ангела Меркель Кримська платформа
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