Посол Німеччини розповіла, чому Меркель не відвідала Кримську платформу

"Вона (Меркель, - ред.) дійсно вирішила, що краще бути за день до того, показати, що вона все ж про це знає, вона послала свого міністра закордонних справ (Гайко Мааса, - ред.), який, на жаль, через Афганістан не зміг приїхати", - розповіла посол.

За її словами, 22 серпня Зеленський і Меркель провели більш тривалі переговори, ніж вони б могли бути в день проведення саміту Кримської платформи.

"Навпаки, ці розмови були набагато довшими, ніж вони могли б бути 23 серпня, в день саміту Кримської платформи. Тому що в цей день у президента (Зеленського, - ред.) було дуже багато гостей, тому було дуже важливо, щоб він приділив трохи часу кожному. З Ангелою Меркель у неділю (22 серпня. - Авт.) він мав дуже довгу розмову тет-а-тет, майже годину, і ще півтори години разом з делегаціями за обідом", сказала Фельдгузен.