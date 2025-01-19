Посол ФРН у США розкритикував Трампа за концентрацію влади в одних руках, - Reuters

Посол Німеччини в США Андреас Міхаеліс, описав програму обраного президента Дональда Трампа на другий термін. Він розглядає її, як програму "максимального порушення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з документом від 14 січня, порядок денний Трампа на другий термін призведе до переосмислення конституційного порядку. Йдеться про максимальну концентрацію влади в руках президента за рахунок Конгресу і федеральних штатів.

Як зазначив посол, нова адміністрація Трампа позбавить правоохоронні органи та ЗМІ їхньої незалежності, а також надасть великим технологічним компаніям "повноваження щодо спільного управління".

"Основні демократичні принципи, систему стримувань і противаг буде значною мірою підірвано, законодавчу владу, правоохоронні органи і засоби масової інформації позбавлять своєї незалежності і використовуватимуть як політичний інструмент, великі технологічні компанії отримають повноваження зі спільного управління", - йдеться в описі.

У документі судова система, і особливо Верховний суд США, згадується як центральна сила в спробах Трампа реалізувати свою програму. При цьому сказано, що незважаючи на нещодавнє рішення суду розширити повноваження президента, "навіть найзатятіші критики вважають, що це запобігає гіршому".

Міхаеліс вважає, що контроль над Мін'юстом і ФБР є ключем до досягнення Трампом його політичних і особистих цілей, включно з масовими депортаціями, відплатою ймовірним ворогам і правовою безкарністю.

Він стверджує, що в обраного президента США є широкі правові можливості нав'язати свій порядок денний Штатам, зазначаючи, що навіть "військове розгортання всередині для здійснення поліцейських дій було б можливим у разі оголошеного "повстання" і "вторгнення"".

Також посол пише, що Трамп і мільярдер Ілон Маск уже вживають заходів проти критиків і медіакомпаній, які не співпрацюють.

"Один використовує судові позови, погрожуючи кримінальним переслідуванням і відкликанням ліцензії, інший - маніпулює алгоритмами і блокує рахунки", - йдеться в документі.

Reuters додало, що уряд канцлера Олафа Шольца, який йде, в основному утримувався від прямої публічної критики Трампа після виборів, але конфіденційна оцінка посла являє собою відверту точку зору високопоставленого німецького чиновника.