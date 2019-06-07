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Посол Франции назвала сроки визита Зеленского в Париж

Новости » Политика    07.06.2019 - 13:11
Посол Франции назвала сроки визита Зеленского в Париж
Фото: Изабель Дюмон (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дюмон заверила, что Франция и далее хочет поддерживать Украину

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон назвала сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, визит должен случиться в июне.

"Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и далее поддерживать Украину", - подчеркнула посол.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский находился в Брюсселе (Бельгия) с первым зарубежным визитом. Глава государства провел ряд встреч на высшем уровне.

Как писало РБК-Украина, Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года.

Добавим также, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нормандии в четверг, 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийФранцияИзабель Дюмон
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