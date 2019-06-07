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Посол Франції назвала строки візиту Зеленського в Париж

Новини » Політика    07.06.2019 - 13:11
Посол Франції назвала строки візиту Зеленського в Париж
Фото: Ізабель Дюмон (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дюмон запевнила, що Франція і далі хоче підтримувати Україну

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон назвала строки візиту президента України Володимира Зеленського в Париж. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна

За її словами, візит повинен відбутися у червні.

"Це трапиться у червні, через кілька тижнів. Це розвиток тих тісних відносин, які у нас склалися. Зеленський ще в статусі кандидата в президенти зустрічався із президентом Макроном 12 квітня, і для обох було дуже важливо зав'язати контакти. Ми хочемо і далі підтримувати Україну", - підкреслила посол.

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський знаходився у Брюсселі (Бельгія) з першим закордонним візитом. Глава держави провів ряд зустрічей на найвищому рівні.

Як писало РБК-Україна, Зеленський і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі домовилися про можливу дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня 2019 року.

Додамо також, президент Франції Еммануель Макрон і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Нормандії у четвер, 6 червня, обговорили ситуацію на Близькому Сході, в Лівії та Україні.

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Новини України Володимир ЗеленськийФранціяИзабель Дюмон
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