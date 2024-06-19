UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол Естонії розповіла про конфіскацію російських активів на користь України

Фото: посол Естонії в Україні Аннелі Кольк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Естонія нещодавно ухвалила закон про конфіскацію російських активів. Країна одна з перших в ЄС почала говорити про використання заморожених активів РФ для відновлення України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"Ми були першими, хто почав говорити в ЄС та світі про те, що ми маємо використовувати заморожені активи агресорів для відновлення України та компенсації завданих ними збитків, бо ми віримо в Україну та її перемогу. Колись вона прийде. І після цього, звісно, винні постануть перед судом і їм все одно доведеться платити", - зазначила вона.

Як пояснила посол, ухвалений Естонією закон передбачає використання всього прибутку від заморожених активів Росії. Це відрізняється від підходу Європейського союзу та G7.

"У нас немає величезної кількості російських активів в Естонії, але ми знову ж таки показуємо світові, що це можливо, у нашому розумінні законодавство Євросоюзу це дозволяє і немає жодних перешкод", - додала дипломат.

 

Використання російських активів на користь України

Нагадаємо, на саміті країн лідерів G7 було ухвалене рішення про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів.

У Мінфіні України привітали політичне рішення "Великої сімки", а також зазначили, що Україна також мала вимоги для отримання кредиту.

Що ще відомо про кредит для України і можливі терміни отримання коштів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійна в Україні