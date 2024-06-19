Посол Эстонии рассказала о конфискации российских активов в пользу Украины

Эстония недавно приняла закон о конфискации российских активов. Страна одна из первых в ЕС начала говорить об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
"Мы были первыми, кто начал говорить в ЕС и в мире о том, что мы должны использовать замороженные активы агрессоров для восстановления Украины и компенсации нанесенного ими ущерба, потому что мы верим в Украину и ее победу. Однажды она придет. И после этого, конечно, виновные предстанут перед судом и им все равно придется платить", - отметила она.
Как объяснила посол, принятый Эстонией закон предусматривает использование всей прибыли от замороженных активов России. Это отличается от подхода Европейского союза и G7.
"У нас нет огромного количества российских активов в Эстонии, но мы, опять же, показываем миру, что это возможно, в нашем понимании законодательство Евросоюза это позволяет и нет никаких препятствий", - добавила дипломат.
Напомним, на саммите стран лидеров G7 было принято решение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов.
В Минфине Украины приветствовали политическое решение "Большой семерки", а также отметили, что у Украины также были требования для получения кредита.
Что еще известно о кредите для Украины и возможных сроках получения средств - в материале РБК-Украина.
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