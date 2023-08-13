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Посол Естонії про рішучу підтримку України: бореться за свободу усієї Європи

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Неділя 13 серпня 2023 18:37
Посол Естонії про рішучу підтримку України: бореться за свободу усієї Європи Фото: Естонія рішуче підтримує Україну у війні з Росією (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія рішуче підтримує Україну у війні з Росією, оскільки Київ бореться за свободу всієї Європи.

Про це заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Ми робимо це не тільки в інтересах України, а й у своїх власних. З моменту початку військових дій головною метою кожного естонського дипломата стало надання підтримки Україні", - заявила вона.

Посол підкреслила, що Естонія дійсно надає колосальну підтримку.

"Ми усвідомлюємо, що Україна бореться за свободу всієї Європи. Росія - і наш сусід теж, і якщо Україна не зупинить її, то подібне може статися і з нами. Ми добре розуміємо, що таке Росія, ми були під окупацією", - додала Кольк.

При цьому вона додала, що Таллінн попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну, навіть коли вся Європа цьому не вірила.

"Ми говорили про її здатність до таких дій. Українці та естонці, будучи окупованими Радянським Союзом, розуміють один одного дуже добре", - підкреслила посол.

Водночас Кольк заявила, що Росія, яка зараз є членом Ради Безпеки ООН, має бути виключена з цієї організації.

"Нам важливо спільно зупинити Росію, виключити її з міжнародних органів і притягнути відповідальних осіб до суду. Тільки тоді ми зможемо відчути себе в безпеці, і це стосується не тільки Естонії, а й усієї Європи. Ми знаємо, що являє собою Росія", - підкреслила посол.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

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Естонія Війна Росії проти України
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