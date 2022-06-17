Посол ЕС о заключении Еврокомиссии по заявке Украины: позитивное волнение
Фото: посол ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr com European Committee of the Regions)
Европейская комиссия сегодня должна предоставить заключение по заявке Украины на членство в ЕС. Скорее всего, решение Еврокомиссии будет положительное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла ЕС в Украине Матти Маасикаса в Twitter.
"Не могу не вспомнить такой же прекрасный летний день 25 лет назад, когда Комиссия открыла моей родной Эстонии путь в ЕС. То же позитивное волнение, то же ощущение истории в воздухе", - написал он.
Напомним, ранее источники РБК-Украина тоже сообщали, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС.
Отметим, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что сначала статус кандидата должна получить Грузия, а уже потом Украина и Молдова.