Посол ЕС о заключении Еврокомиссии по заявке Украины: позитивное волнение

Европейская комиссия сегодня должна предоставить заключение по заявке Украины на членство в ЕС. Скорее всего, решение Еврокомиссии будет положительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла ЕС в Украине Матти Маасикаса в Twitter.

"Не могу не вспомнить такой же прекрасный летний день 25 лет назад, когда Комиссия открыла моей родной Эстонии путь в ЕС. То же позитивное волнение, то же ощущение истории в воздухе", - написал он.