Посол ЄС про витрати України: ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші

"Я не можу говорити за США чи їх президента. Я можу сказати, що в рамках усієї нашої підтримки України ми мали дуже надійні процеси, які дозволяли дивитися, куди йдуть гроші", - сказала вона.

За словами посла, великою частиною коштів ЄС була бюджетна підтримка, яка йшла Міністерству фінансів України. Крім того, ЄС надавав кошти через гранти для громадських організацій та на проекти, де за кошти відповідали організації ООН, фінансові інституції та національні агенції.

"Тож ми впевнені щодо того, куди йдуть гроші", - підкреслила дипломат.