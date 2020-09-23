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Посол ЕС прокомментировал ситуацию в украинской энергетике

Автор: Игорь Литвиненко

Газовый рынок Украины работает по правилам Европейского союза. При этом в угольном секторе есть определенные проблемы.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

По его словам, Украине необходимо достичь европейских стандартов в сфере энергетики, чтобы торговать с Евросоюзом.

"Газовый рынок в общем и целом работает по правилам ЕС, что является огромным достижением, появился газовый рынок, цены пошли вниз, а источники газа диверсифицированы и т.д. А теперь посмотрите на угольный сектор, где, скажем так, немного всего сделано", - сказал Маасикас.

Он отметил, что необходимо дать время и надеяться, что институции начнут работать должным образом. При этом Маасикас считает, что энергетика является сферой, где личная заинтересованность олигархов проявляется сильнее всего.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина отказалась от проекта "Энергетический мост" с ЕС. Проект включал достройку двух блоков Хмельницкой АЭС.

Также сообщалось, что Кабмин создал рабочую группу для объединения "Центрэнерго" с угольными шахтами.

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