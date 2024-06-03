UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол ЄС повідомила про знищення Росією 9,2 ГВт української електрогенерації

Фото: посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

З урахуванням ракетних атак, які сталися дві ночі тому, Росія знищила вже 9,2 ГВт української електрогенерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову у Facebook.

Як зазначає Матернова, під час візиту в Україну разом з українськими політиками вони обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

"З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації", - йдеться у повідомленні.

 

Ситуація в енергосистемі України

Навесні російські окупанти почали знову обстрілювати енергетику України. Були зруйновані та значно пошкоджені розподільчі мережі, ТЕС та ТЕЦ.

Зокрема, напередодні, 1 червня, росіяни знову атакували українську енергетику. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС. Під удар потрапила найбільша в Україні гідроелектростанція - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

На тлі масштабних пошкоджень в Україні періодично вводяться відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзСлужба безпеки УкраїниВійна Росії проти УкраїниЕнергетики