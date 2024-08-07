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Посол Бродський: Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Наталія Гурковська

Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході. Країна сподівається, що й Іран із "Хезболлою" не зацікавлені в ній також, оскільки повномасштабний напад на Ізраїль матиме для них дуже високу ціну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ми не зацікавлені у великій війні на Близькому Сході. Ми сподіваємось, що і Іран, і "Хезболла" також не зацікавлені, тому що вони, безумовно, заплатять дуже високу ціну за повномасштабний напад на Ізраїль", - сказав він.

І, на думку посла, цю ціну заплатить не лише "Хезболла", а, на жаль, її заплатить і країна, на території якої діє "Хезболла" - це Ліван.

"Це країна з нещасною долею, на жаль, яку роздирають внутрішні конфлікти, етнічні, релігійні. Тим не менш, ця країна несе відповідальність за ту загрозу, яка виходить щодо Ізраїлю з її території", - додав Бродський.

При цьому, за словами посла, ризик початку дійсно великої війни на Близькому Сході існує завжди, і Ізраїль готовий до такого сценарію.

"Ми довгі роки готувалися до можливості війни на кількох фронтах. Так, на жаль, сталася трагедія 7 жовтня, до якої ми, очевидно, не були готові, були допущені очевидні прорахунки, і нам ще належить зробити роботу над помилками і зрозуміти, чому це сталося. Але загалом ми готові до загроз, що походять від Ірану, які походять від "Хезболли", від ХАМАС і зробимо все для того, щоб захистити ізраїльтян, захистити Ізраїль", - констатував він.

 

Ситуація в Ізраїлі

Нова хвиля загострення ситуації в Ізраїлі виникла після того, як лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби.

Після цього Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Світові лідери, у тому числі США, намагаються запобігти новому витку ескалації на Близькому Сході.

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ІзраїльБлизький Схід