Посол Бродский: Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке

Израиль не заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке. Страна надеется, что и Иран с "Хезболлой" не заинтересованы в ней также, поскольку полномасштабное нападение на Израиль будет иметь для них очень высокую цену.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
"Мы не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что и Иран, и "Хезболла" тоже не заинтересованы, потому что они, безусловно, заплатят очень высокую цену за полномасштабное нападение на Израиль", - сказал он.
И, по мнению посла, эту цену заплатит не только "Хезболла", а, к сожалению, ее заплатит и страна, на территории которой действует "Хезболла" - это Ливан.
"Это страна с несчастной судьбой, к сожалению, раздираемая внутренними конфликтами, этническими, религиозными. Тем не менее, эта страна несет ответственность за ту угрозу, которая выходит в отношении Израиля с ее территории", - добавил Бродский.
При этом, по словам посла, риск начала действительно большой войны на Ближнем Востоке существует всегда, и Израиль готов к такому сценарию.
"Мы долгие годы готовились к возможности войны на нескольких фронтах. Да, к сожалению, произошла трагедия 7 октября, к которой мы очевидно не были готовы, были допущены очевидные просчеты, и нам еще предстоит сделать работу над ошибками и понять, почему это произошло. Но в целом мы готовы к угрозам, которые исходят от Ирана, которые исходят от "Хезболлы", от ХАМАС и сделаем все для того, чтобы защитить израильтян, защитить Израиль", - констатировал он.
Новая волна обострения ситуации в Израиле возникла после того, как лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы.
После этого Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС Исмаила Хании. Мировые лидеры, в том числе США, стараются предотвратить новый виток эскалации на Ближнем Востоке.
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