Посол Британії про російський удар по Грозі: ми маємо перемогти це зло

Він написав, що з жахом дізнався про варварський удар росіян по селу Гроза, внаслідок якого загинули десятки мирних жителів.

"Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми маємо перемогти це зло", - наголосив британський дипломат.

Обстріл Грози

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" по селу Гроза.

Вони вдарили по магазину та кафе, де проходили поминки. Загалом у районі обстрілу перебували близько 60 осіб.

Згідно з останніми даними, відомо про 51 загиблого та 6 поранених через атаку окупантів.

Усі деталі обстрілу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.