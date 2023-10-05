Посол Британії про російський удар по Грозі: ми маємо перемогти це зло

Цивілізований світ має перемогти Росію, яка сьогодні, 5 жовтня, завдала ракетного удару по кафе у селі Гроза Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Великої Британії в Україні Мартіна Харріса у Twitter.
Він написав, що з жахом дізнався про варварський удар росіян по селу Гроза, внаслідок якого загинули десятки мирних жителів.
"Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми маємо перемогти це зло", - наголосив британський дипломат.
Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" по селу Гроза.
Вони вдарили по магазину та кафе, де проходили поминки. Загалом у районі обстрілу перебували близько 60 осіб.
Згідно з останніми даними, відомо про 51 загиблого та 6 поранених через атаку окупантів.
Усі деталі обстрілу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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