Посол Британии о российском ударе по Грозе: мы должны победить это зло

Он написал, что с ужасом узнал о варварском ударе россиян по селу Гроза, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", - подчеркнул британский дипломат.

Обстрел Грозы

Напомним, сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по селу Гроза.

Они ударили по магазину и кафе, где проходили поминки. Всего в районе обстрела находились около 60 человек.

Согласно последним данным, известно о 51 погибшем и 6 раненых из-за атаки оккупантов.

Все детали обстрела можете узнать в материале РБК-Украина.