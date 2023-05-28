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Посол Британії про нічну атаку дронів на Київ: жорстокий подарунок на День міста

Фото: Мелінда Сіммонс, посол Британії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Спроба російських окупантів атакувати Київ дронами сьогодні, 28 травня, є жорстоким подарунком на День міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

"Сьогодні День Києва, тому, звісно, Росія надіслала Україні жорстокий подарунок. Сиджу в укритті, слухаю дуже гучні звуки вибухів зовні та відчуваю, як здригаються стіни. Це ненормально", - зазначила Сіммонс.

При цьому на атаку відреагував голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

"Вибуків у Києві було більше, ніж при "звичайних" повітряних атаках. Начебто агресор збочено відзначає день Києва. Не зломить дух цього могутнього народу", - написав він.

Зазначимо, що 28 травня у Києві святкують День міста. У столиці заплановано скромні святкування.

Нічна атака

Нагадаємо, 28 травня вночі в Україні було зафіксовано наймасштабнішу російську атаку дронів. Окупанти намагалися бити нашою країною за допомогою 54 БПЛА, 52 з яких збили.

При цьому на Житомирщині відомо про пошкодження одного об'єкта інфраструктури.

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Великобританіяатака дронівВійна Росії проти України