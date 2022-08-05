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Посол Британии эмоционально отреагировала на скандальный материал Amnesty International

Новина українською →
Киев, Пятница 05 августа 2022 13:22
Посол Британии эмоционально отреагировала на скандальный материал Amnesty International Фото: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мирным украинцам угрожают только российские ракеты, оружие и мародерство, а не ВСУ, которые якобы "размещаются в некоторых гражданских объектах" как об этом утверждают отчете Amnesty International.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

"Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", - написала она.

Скандальный материал Amnesty International

Напомним, что в свежем отчете правозащитной организации Amnesty International было заявлено о том, что якобы "украинские военные ставят под угрозу жизнь гражданского населения", размещая боевую технику и вооружение "в школах и больницах".

Реакция Украины

Добавим, что на этот скандальный отчет уже отреагировали, в частности главы Минобороны и МИД Украины и сам глава государства Владимир Зеленский, назвав это ничем иным как попыткой переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

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