UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пособие по безработице тем, кто работал неофициально: сколько платят в Украине

Автор: Александр Белоус

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен.

Об этом говорится в разъяснении Государственной службы занятости.

Как отмечается в сообщении, если молодой человек до 35 лет не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней. На период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет 1 тысячу гривен.

"Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия", - говорится в разъяснении.

Напомним, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. По данным Государственной службы занятости, 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

Размер выплат безработным зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы перед увольнением. Выплаты не могут превышать четырехкратного размера прожиточного минимума.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины безработица
Читайте также
В Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и ЧС
Новый порядок выплат по частичной безработице: кто получит право на пособие
Прогноз погоды