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Пособие по безработице тем, кто работал неофициально: сколько платят в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 13:09
Пособие по безработице тем, кто работал неофициально: сколько платят в Украине Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен.

Об этом говорится в разъяснении Государственной службы занятости.

Как отмечается в сообщении, если молодой человек до 35 лет не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней. На период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет 1 тысячу гривен.

"Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия", - говорится в разъяснении.

Напомним, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. По данным Государственной службы занятости, 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

Размер выплат безработным зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы перед увольнением. Выплаты не могут превышать четырехкратного размера прожиточного минимума.

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