Пособие по безработице тем, кто работал неофициально: сколько платят в Украине

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен.

Как отмечается в сообщении, если молодой человек до 35 лет не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней. На период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет 1 тысячу гривен.

"Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия", - говорится в разъяснении.