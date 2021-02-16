Допомога з безробіття тим, хто працював неофіційно: скільки платять в Україні
Право на допомогу з безробіття без стажу мають молоді люди до 35 років. На час карантину така допомога становить 1 тисячу гривень.
Про це йдеться в роз’ясненні Державної служби зайнятості.
Як зазначається в повідомленні, якщо молода людина має вік до 35 років і не має страхового стажу, тобто вперше шукає роботу, то їй буде призначена допомога по безробіттю у мінімальному розмірі строком на 180 календарних днів. На період карантину і 30 днів після його закінчення розмір допомоги становить 1 тисячу гривень.
"Якщо ж людина старша 35 років і не має страхового стажу, то, згідно з чинним законодавством, вона не має права на виплату такої допомоги", - йдеться в роз’ясненні.
Нагадаємо, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тисяч українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року. За даними Державної служби зайнятості, 420,7 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю (на 136,7% більше, ніж на цю ж дату 2020 року).
Розмір виплат безробітним залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати перед звільненням. Виплати не можуть перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму.