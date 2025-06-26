Посмертна перемога: Вікторія Амеліна отримала престижну премію Джорджа Орвелла

Хто така Вікторія Амеліна

Українська письменниця Вікторія Амеліна померла 1 липня 2023 року в лікарні Дніпра від поранень, яких зазнала під час російського ракетного удару по ресторану в Краматорську 27 червня. У момент обстрілу вона перебувала в закладі разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників. У Вікторії залишився 10-річний син.

До літературної діяльності Амеліна понад десять років працювала в міжнародних IT-компаніях. Вона здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій із відзнакою в "Львівській політехніці" у 2007 році.

У 2015 році вирішила зосередитися на письменницькій кар’єрі. Її перша книжка для дітей "Хтось, або Водяне Серце" вийшла друком у 2016 році, а наступна - "Е-е-есторії екскаватора Еки" - у 2021-му.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амеліна приєдналася до організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини та порушення прав людини в Україні й інших країнах регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.