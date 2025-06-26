Посмертная победа: Виктория Амелина получила престижную премию Джорджа Оруэлла

Кто такая Виктория Амелина

Украинская писательница Виктория Амелина умерла 1 июля 2023 года в больнице Днепра от ранений, которые получила во время российского ракетного удара по ресторану в Краматорске 27 июня. В момент обстрела она находилась в заведении вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. У Виктории остался 10-летний сын.

До литературной деятельности Амелина более десяти лет работала в международных IT-компаниях. Она получила степень магистра компьютерных технологий с отличием во "Львовской политехнике" в 2007 году.

В 2015 году решила сосредоточиться на писательской карьере. Ее первая книга для детей "Кто-то, или Водяное Сердце" вышла в 2016 году, а следующая - "Е-е-естории экскаватора Эки" - в 2021-м.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Амелина присоединилась к организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления и нарушения прав человека в Украине и других странах региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.