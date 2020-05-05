Послы обратились к Шмыгалю относительно возможного пересмотра "зеленого" тарифа

Послы стран, которые инвестировали в проекты по развитию альтернативной энергетики в Украине, разочарованы возможным ретроспективным просмотром "зеленого" тарифа и призывают правительство этого не делать. Об этом говорится в обращении послов к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Офиса президента Андрея Ермака, передает РБК-Украина.

В частности, к правительству обратились послы Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи.

"Мы разочарованы тем, что результаты, достигнутые в секторе, и доверие инвесторов, вызванная решимостью страны выполнять свои обязательства согласно с украинским законодательством, подрываются принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но очень негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и в целом для инвестиционного климата Украины", - отмечается в обращении.

Послы также призвали правительство не вносить обратных изменений в законы и правила, которые обеспечивают иностранным инвесторам гарантированную основу для их инвестиций, отметив, что в противном случае инвесторы будут искать законных возможностей для противодействия таким решением.

"Ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленным зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будут осуществляться с большим нежеланием", - предупредили послы.

Они выразили уверенность в возможности успешного завершения процедуры медиации по этому вопросу с участием Секретариата Энергетического сообщества.

"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества, и которая в ближайшие недели должна привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и соответствующими заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект Меморандума был подготовлен в процессе медиации. При условии необходимой доброй воли с обеих сторон настоящий Меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования, одновременно возлагая конец неопределенности в этом секторе", - отмечается в обращении.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, чтобы снизить "зеленый" тариф и решить проблему небаланса энергосистемы. По ее словам, меморандум будет доработан до конца текущей недели.