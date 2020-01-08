ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Послы G7 соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Новости » Общество     08.01.2020 - 16:43
Послы G7 соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Иране
Иллюстративное фото (flickr.com/Lajos Antal)

Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили соболезнования родным и близким друзьям всех погибших

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили соболезнования родным и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Иране самолета авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщении группы поддержки послов стран G7 в Twitter.

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что "шокирован и глубоко опечален трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752" Международных авиалиний Украины "под Тегераном".

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также сочувствие и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Отметим, что 10 гражданин Швеции погибли в авиакатастрофе в Иране.

Катастрофа самолета МАУ: в Иран сегодня вылетят украинские специалисты Украинский самолет МАУ разбился в Иране: что известно
Новости Украины Иранавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь