Послы G7 соболезнуют родным погибших в авиакатастрофе в Иране

Иллюстративное фото (flickr.com/Lajos Antal)

Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили соболезнования родным и близким друзьям всех погибших

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили соболезнования родным и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Иране самолета авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщении группы поддержки послов стран G7 в Twitter.

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии написал в Twitter, что сочувствует семьям погибших в результате авиакатастрофы.

Также президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за катастрофы самолета.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что "шокирован и глубоко опечален трагической новостью о катастрофе пассажирского самолета рейса PS752" Международных авиалиний Украины "под Тегераном".

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокие соболезнования семьям жертв катастрофы самолета МАУ в Иране.

Также сочувствие и поддержку выразила Анна Линде, министр иностранных дел Швеции. Отметим, что 10 гражданин Швеции погибли в авиакатастрофе в Иране.