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Послы G7 рекомендовали Зеленскому обеспечить честный отбор судей КСУ

Автор: Александр Белоус

Послы стран Большой семерки считают, что отбор судей Конституционного суда Украины должен честными и прозрачным. Об этом они заявили во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября.

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Соответствующее заявление послов размещена в Twitter.

Как отмечается в заявлении, послы "подтвердили настоятельную необходимость широко поддерживаемых действий, направленных на преодоление негативных последствий недавних решений КСУ и избежания дальнейшего отката назад украинских антикоррупционных реформ".

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая отвечает ожиданиям украинского народа", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи с послами G7 заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своей должности после 16 декабря. Решение Конституционного суда и Окружного админсуда Киева не повлияют на его работу в бюро.

Напомним, в начале ноября послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

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