Посли G7 рекомендували Зеленському забезпечити чесний відбір суддів КСУ

Посли країн Великої сімки наголосили на тому, що відбір суддів Конституційного суду України повен чесними та прозорим. Про це вони заявили під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 19 листопада.

Відповідна заява послів розміщена у Twitter.

Як зазначається в заяві, посли "підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ".

"Обидві сторони зійшлись на необхідності забезпечити чесний та прозорий відбір суддів КСУ. Це історична можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - йдеться повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час відеозустрічі з послами G7 заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник залишиться на своїй посаді після 16 грудня. Рішення Конституційного суду та Окружного адмінсуду Києва не вплинуть на його роботу в бюро.

Нагадаємо, на початку листопада посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".