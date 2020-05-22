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Послы G7 приветствуют договоренность Украины и МВФ о новой программе сотрудничества

Новости » Политика     22.05.2020 - 15:07
Послы G7 приветствуют договоренность Украины и МВФ о новой программе сотрудничества
Фото: МВФ (imf.org)

Программа поможет укрепить макроэкономическую стабильность Украины

Послы стран G7 приветствуют Украины и Международный валютный фонд с достижением соглашения о новой программе помощи. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом говорится в сообщении Группы поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

При этом послы отмечают, что программа поможет укрепить макроэкономическую стабильность Украины и справится с кризисом COVID-19.

"Послы стран G7 приветствуют Украины и МВФ с достижением соглашения на рабочем уровне по новой программе помощи, которая укрепит макроэкономическую стабильность Украины и поможет ей справиться с кризисом COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ и правительство Украины достигли соглашения о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Кроме того, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Этот документ был одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Добавим, что Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины кредитG7МВФ
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