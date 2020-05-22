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Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці

Новини » Політика     22.05.2020 - 15:07
Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці
Фото: МВФ (imf.org)

Програма допоможе зміцнити макроекономічну стабільність України

Посли країн G7 вітають України і Міжнародний валютний фонд з досягненням угоди про нову програму допомоги. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це йдеться в повідомленні Групи підтримки послів G7 в Україні в Twitter.

При цьому посли відзначають, що програма допоможе зміцнити макроекономічну стабільність України і впорається з кризою COVID-19.

"Посли країн G7 вітають України і МВФ з досягненням угоди на робочому рівні за новою програмою допомоги, яка зміцнить макроекономічну стабільність України і допоможе їй впоратися з кризою COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ і уряд України досягли угоди про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Крім того, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Цей документ був одним з умов нової програми співпраці України з МВФ.

Додамо, що Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України кредитG7МВФ
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