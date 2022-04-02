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Послы G7 пообещали работать над экономическим восстановлением Украины

Фото: Послы G7 пообещали работать над экономическим восстановлением Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Послы стран "Большой семерки" пообещали координировать свои усилия с международными партнерами Украины с целью поддержки экономического восстановления страны. Также они будут работать над поощрением возвращения Украины к пути экономических и судебных реформ после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов "Большой семерки" в Twitter.

При этом послы заявили, что будут внимательно следить за сообщениями о потенциальных военных преступлениях и других нарушениях гуманитарного права, а также будут помогать Украине защитить общее понимание свободы, демократии, верховенства права и прав человека.

"Группа будет использовать свою сеть и ресурсы, чтобы помочь Украине получить гуманитарную и экономическую поддержку, как для краткосрочных нужд, так и для долгосрочного развития", - говорится в сообщении.

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